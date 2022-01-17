Бустер мРНК-вакциною після «коронаваку» викликає зліт антитіл. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/ua/n165819-buster-mrnk-vakcynou-pislya-koronavaku-vyklykaie-zlit-antytil-nove-doslidjennya.html

Ракурс

Рівень антитіл проти штаму коронавірусу «Омікрон» виходить на досить високий рівень, якщо щепленим вакциною CoronaVac дати третю дозу вакциною Pfizer-BioNTech або Moderna.

Цей рівень навіть вищий ніж після трьох доз цих сучасних мРНК-вакцин. Також рівень антитіл у цьому випадку вищий, ніж в осіб, які побороли ковід. Про це йдеться в результатах дослідження міжнародної групи вчених викладені на medRxiv.

За інформацією авторів дослідження, вони вивчали імуногенність різних комбінації вакцин, зокрема мРНК-бустер після звичайного курсу вакцин із «убитими» вірусами — BBIBP-CorV (Sinopharm) та CoronaVac (Sinovac). Вчені оцінювали рівні проти S-білка коронавірусу SARS-CoV-2 у первісного, бета-, дельта- та омікрон-штамів.

Виявилося, що мРНК-бустер після вакцини CoronaVac давав зліт антитіл до показника близько 665. Це більше, ніж після трьох доз мРНК (476), і більше, ніж коли людина щепилась мРНК після хвороби. У цьому дослідженні визначали не конкретно нейтралізувальні антитіла, а «сумарні».

У дослідженні йдеться, що такий гетерологічний режим вакцинації значно посилював специфічні відповіді В- та Т-клітин пам’яті. Також вчені наголошують, що антитіла — далеко не весь захист організму від інфекції, але лише «перша лінія оборони».

Біологи резюмують, що мРНК-бустер після курсу інактивованих вакцин може підвищувати захист від нових штамів ковіду, включно з «Омікроном».

Нагадаємо, в США військові розробили препарат, який зможе захистити не лише від штаму «Омікрон», але і від усіх інших нині існуючих варіантів ковіду. Феритинова вакцина SpFN вже пройшла першу фазу клінічних випробувань на людях.