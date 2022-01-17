Бустер мРНК-вакциной после «коронавака» вызывает взлет антител. Фото: interfax.ru

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Уровень антител против штамма коронавируса «Омикрон» выходит на достаточно высокий уровень, если привитым вакциной CoronaVac дать третью дозу вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna.

Этот уровень даже выше чем после трех доз этих современных мРНК-вакцин. Также уровень антител в этом случае выше, чем у лиц, поборовших ковид. Об этом говорится в результатах исследования международной группы ученых.

По словам авторов исследования, они изучали иммуногенность различных комбинаций вакцин, в том числе мРНК-бустер после обычного курса вакцин с «убитыми» вирусами — BBIBP-CorV (Sinopharm) та CoronaVac (Sinovac). Ученые оценивали уровни против S-белка коронавируса SARS-CoV-2 у первоначального, бета-, дельта — и омикрон-штаммов.

Оказалось, что мРНК-бустер после вакцины CoronaVac давал взлет антител к показателю около 665. Это больше, чем после трех доз мРНК (476), и больше, чем когда человек вакцинировался мРНК после болезни. В этом исследовании определяли неконкретно нейтрализующие антитела, а «суммарные».

В исследовании говорится, что такой гетерологический режим вакцинации значительно усиливал специфические ответы В — и Т-клеток памяти. Также ученые отмечают, что антитела — далеко не вся защита организма от инфекции, но лишь «первая линия обороны».

Биологи резюмируют, что мРНК-бустер после курса инактивированных вакцин может повышать защиту от новых штаммов ковида, включая «Омикрон».

Напомним, в США военные разработали препарат, который сможет защитить не только от штамма «Омикрон», но и от всех других ныне существующих вариантов ковида. Феритиновая вакцина SpFN уже прошла первую фазу клинических испытаний на людях.