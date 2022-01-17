Свіфт. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165835-rosiu-ne-vidkluchatymut-vid-swift-zmi.html

Ракурс

Російська Федерація матиме доступ до платіжної системи SWIFT — Сполучені Штати Америки (США) та Європейський Союз (ЄС) більше не розглядають варіант таких обмежень для країни у випадку посилення агресії проти України.

Натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела.

Цей крок (відключення від SWIFT, — ред.) може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, у якій Захід більше не домінуватиме в середньостроковій перспективі, — пише Handelsblatt.

Зараз переговори зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоби можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відключення Росії від SWIFT теоретично можливе, але таке рішення стало б спільним головним болем для РФ та Заходу. Російський міністр Антон Силуанов заявив, що відмовитися від експорту з РФ закордонні партнери не можуть, а у випадку відключення від системи платежів їм необхідно шукати інші способи розрахунків для торгівлі.

Джерело: Handelsblatt