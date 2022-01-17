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На Львівщині три родини придбали замок XVIII століття у Стрийському районі та повністю відновили старовинну будівлю за вісім років.

Тепер до замку на екскурсію запрошують усіх охочих. Про це повідомляє «Суспільне».

Підгорецький замок розташований у Стрийському районі Львівської області. Відновлюють його три родини за власні гроші. Родини розповідають, що меблі купують у європейських антикварних крамницях та на ярмарках.

Відомо, що палац у XVIII столітті звів польський магнат Юзеф Яблоновський. У радянські часи там був технікум, школа-інтернат, сільська рада, а потім — рибне господарство. Три родини вирішили взятися за відновлення домівки, аби вона не руйнувалася і провели ремонтні роботи. Відтепер палац отримав «друге» життя та став туристичною перлиною села.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Львівщині встановили новий рекорд. У селі Стрілки Самбірського району у неділю, 16 січня, 406 сопілкарів одночасно виконали колядку «Нова радість стала».

Джерело: Суспільне