Вакцинацію для підлітків спростило МОЗ — що змінилося

Вакцинацію для підлітків спростило МОЗ — що змінилосяhttps://racurs.ua/ua/n165833-vakcynaciu-dlya-pidlitkiv-sprostylo-moz-scho-zminylosya.htmlРакурс
Вакцинація підлітків в Україні проходитиме за спрощеною процедурою. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.
Для вакцинації дітей віком 12−17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації. Про це повідомила прес-служба Міністерства.
Зокрема, підліткам 12−17 років необхідна згода одного з батьків. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, аби дані про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я. Після вакцинації для дитини стане можливо згенерувати COVID-сертифікат.
Попри те, що перед вакцинацією підлітків проти коронавірусу більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень, МОЗ рекомендує вакцинувати дітей до 12 років від десяти найбільш небезпечних хвороб:
- гепатиту В (три дози);
- туберкульозу (одна доза);
- кору, паротиту, краснухи (дві дози);
- дифтерії та правця (п'ять доз);
- кашлюка (чотири дози);
- поліомієліту (п'ять доз);
- хіб-інфекції (три дози).
Крім того, у 14 років необхідно завершити курс вакцинації від поліомієліту (отримавши шосту дозу), а у 16 років зробити щеплення від дифтерії та правця, яке необхідно повторювати кожні 10 років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває у світі. Після появи штаму «Омікрон» деякі країни прискорили щеплення третьою і навіть четвертою дозами вакцини.