Вакцинацію для підлітків спростило МОЗ — що змінилося

https://racurs.ua/ua/n165833-vakcynaciu-dlya-pidlitkiv-sprostylo-moz-scho-zminylosya.html

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Вакцинація підлітків в Україні проходитиме за спрощеною процедурою. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.

Для вакцинації дітей віком 12−17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації. Про це повідомила прес-служба Міністерства.

Зокрема, підліткам 12−17 років необхідна згода одного з батьків. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, аби дані про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я. Після вакцинації для дитини стане можливо згенерувати COVID-сертифікат.

Попри те, що перед вакцинацією підлітків проти коронавірусу більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень, МОЗ рекомендує вакцинувати дітей до 12 років від десяти найбільш небезпечних хвороб:

гепатиту В (три дози);

туберкульозу (одна доза);

кору, паротиту, краснухи (дві дози);

дифтерії та правця (п'ять доз);

кашлюка (чотири дози);

поліомієліту (п'ять доз);

хіб-інфекції (три дози).

Крім того, у 14 років необхідно завершити курс вакцинації від поліомієліту (отримавши шосту дозу), а у 16 років зробити щеплення від дифтерії та правця, яке необхідно повторювати кожні 10 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває у світі. Після появи штаму «Омікрон» деякі країни прискорили щеплення третьою і навіть четвертою дозами вакцини.