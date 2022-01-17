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Ракурс

Вакцинацию для подростков упростил Минздрав — что изменилось

17 янв 2022, 18:59
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Вакцинация подростков в Украине будет проходить по упрощенной процедуре. Минздрав отменил требование о наличии всех обязательных прививок для вакцинации детей от 12 лет от COVID-19.

Для вакцинации детей в возрасте 12−17 лет родителям достаточно обратиться в любой пункт вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

В частности, подросткам 12−17 лет необходимо согласие одного из родителей. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код, чтобы данные о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения. После вакцинации для ребенка станет возможным сгенерировать COVID-сертификат.

Несмотря на то, что перед вакцинацией подростков от коронавируса больше не потребуют наличия всех рутинных прививок, Минздрав рекомендует вакцинировать детей до 12 лет от десяти наиболее опасных болезней:


  • гепатита В (три дозы);
  • туберкулеза (одна доза);
  • кори, паротита, краснухи (две дозы);
  • дифтерии и столбняка (пять доз);
  • коклюша (четыре дозы);
  • полиомиелита (пять доз);
  • хиб-инфекции (три дозы).

Кроме того, в 14 лет необходимо завершить курс вакцинации от полиомиелита (получив шестую дозу), а в 16 лет сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую необходимо повторять каждые 10 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в мире. После появления штамма «Омикрон» некоторые страны ускорили прививку третьей и даже четвертой дозами вакцины.

Источник: Ракурс


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