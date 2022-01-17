https://racurs.ua/n165833-vakcinaciu-dlya-podrostkov-uprostil-minzdrav-chto-izmenilos.html

Ракурс

Вакцинация подростков в Украине будет проходить по упрощенной процедуре. Минздрав отменил требование о наличии всех обязательных прививок для вакцинации детей от 12 лет от COVID-19.

Для вакцинации детей в возрасте 12−17 лет родителям достаточно обратиться в любой пункт вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

В частности, подросткам 12−17 лет необходимо согласие одного из родителей. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код, чтобы данные о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения. После вакцинации для ребенка станет возможным сгенерировать COVID-сертификат.

Несмотря на то, что перед вакцинацией подростков от коронавируса больше не потребуют наличия всех рутинных прививок, Минздрав рекомендует вакцинировать детей до 12 лет от десяти наиболее опасных болезней:

гепатита В (три дозы);

туберкулеза (одна доза);

кори, паротита, краснухи (две дозы);

дифтерии и столбняка (пять доз);

коклюша (четыре дозы);

полиомиелита (пять доз);

хиб-инфекции (три дозы).

Кроме того, в 14 лет необходимо завершить курс вакцинации от полиомиелита (получив шестую дозу), а в 16 лет сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую необходимо повторять каждые 10 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в мире. После появления штамма «Омикрон» некоторые страны ускорили прививку третьей и даже четвертой дозами вакцины.