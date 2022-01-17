Ухудшение здоровья детей объяснили глобальным потеплением

https://racurs.ua/n165832-uhudshenie-zdorovya-detey-obyasnili-globalnym-potepleniem.html

Ракурс

Изменения климата могли повлиять на здоровье плода, младенцев и детей младшего возраста.

Из-за глобального потепления у детей чаще наблюдаются врожденные заболевания. Об этом сообщает журнал Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Эксперты из Израиля изучили 200 тыс. рождений и обнаружили, что повышенная температура воздуха ночью связана с быстрым набором веса у младенцев и высоким риском ожирения.

Австралийские исследователи выяснили, что жара также способствует преждевременным родам, которые могут обернуться хроническими проблемами со здоровьем и увеличением числа госпитализаций детей. Риск преждевременных родов увеличивается на 16% у тех, кто проживал в самых жарких местах штата Новый Южный Уэльс.

Ученые из Калифорнии рассмотрели два миллиона рождений и установили, что дым от лесных пожаров удваивает риск серьезных врожденных дефектов при воздействии на организм матери за месяц до зачатия. Обзор 68 исследований показал, что сжигание ископаемого топлива связано с понижением фертильности и пороками развития — низкой массой тела новорожденных и мертворождением.

Датские специалисты установили, что даже небольшое увеличение загрязнения приводит к снижению зачатия примерно на 8%.

Напомним, ранее мы сообщали, что чума угрожает части американских штатов из-за изменения климата на планете.

Источник: Paediatric and Perinatal Epidemiology