Погіршення здоров’я дітей пояснили глобальним потеплінням

https://racurs.ua/ua/n165832-pogirshennya-zdorov-ya-ditey-poyasnyly-globalnym-poteplinnyam.html

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Зміни клімату могли вплинути на здоров’я плода, немовлят та дітей молодшого віку.

Через глобальне потепління у дітей частіше спостерігаються вроджені захворювання. Про це повідомляє журнал Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Експерти з Ізраїлю вивчили 200 тис. народжень і виявили, що підвищена температура повітря вночі пов’язана зі швидким набором ваги у немовлят і високим ризиком ожиріння.

Австралійські дослідники з’ясували, що спека також сприяє передчасним пологам, які можуть обернутися хронічними проблемами зі здоров’ям та збільшенням кількості госпіталізацій дітей. Ризик передчасних пологів збільшується на 16% у тих, хто проживав у найспекотніших місцях штату Новий Південний Уельс.

Вчені з Каліфорнії розглянули два мільйони народжень і встановили, що дим від лісових пожеж подвоює ризик серйозних вроджених дефектів за впливу на організм матері за місяць до зачаття. Огляд 68 досліджень показав, що спалювання викопного палива пов’язане зі зниженням фертильності та пороками розвитку — низькою масою тіла новонароджених і мертвонародженням.

Данські фахівці встановили, що навіть невелике збільшення забруднення призводить до зниження шансу зачаття приблизно на 8%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чума загрожує частині американських штатів через зміну клімату на планеті.

Джерело: Paediatric and Perinatal Epidemiology