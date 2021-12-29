В Україні очікуються значні зміни клімату

https://racurs.ua/ua/n165069-100-tropichnyh-nochey-yak-zminytsya-klimat-v-ukrayini-rozpovilo-minekologiyi.html

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Зміни клімату в Україні впродовж цього століття відбуватимуться нерівномірно — їхні наслідки в деяких областях будуть сильнішими.

Про це свідчать результати дослідження Світового банку, проведеного з ініціативи Мінекології, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з результатами дослідження, найбільше від змін клімату постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області.

Крім того, через зниження вартості сільськогосподарського виробництва найбільші втрати, зростання бідності та нерівності будуть у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях.

Загалом, зміни клімату, ймовірно, призведуть до змін у режимі річних опадів, підвищення температури повітря влітку та збільшення посух на півдні та сході України.

Згідно із одним зі сценаріїв, до кінця століття, на Півдні буде понад 100 тропічних ночей і до 135 літніх днів на рік, — наголошують у відомстві.

Очікується, що щороку кількість опадів збільшуватиметься та ставатиме нерівномірною — взимку їх стане більше, а влітку — менше.

Аномальна спека, грози, сильні опади, дощові та річкові повені, посухи, град, шквали, торнадо, сильні снігопади, дощі, що утворюють ожеледицю, налипання мокрого снігу — їх частота та інтенсивність лише зростатимуть, — наголошують у відомстві.

Через зміни клімату:

істотно коливатимуться врожаї для всіх сільгоспкультур;

тривалі посухи призведуть до погіршення здоров’я лісу, збільшення рівня загибелі дерев та лісових пожеж;

відбудеться значне скорочення площ, придатних для вирощування ялини, бука, сосни та дуба.