100 тропічних ночей — як зміниться клімат в Україні, розповіло Мінекологіїhttps://racurs.ua/ua/n165069-100-tropichnyh-nochey-yak-zminytsya-klimat-v-ukrayini-rozpovilo-minekologiyi.htmlРакурс
Зміни клімату в Україні впродовж цього століття відбуватимуться нерівномірно — їхні наслідки в деяких областях будуть сильнішими.
Про це свідчать результати дослідження Світового банку, проведеного з ініціативи Мінекології, повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з результатами дослідження, найбільше від змін клімату постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області.
Крім того, через зниження вартості сільськогосподарського виробництва найбільші втрати, зростання бідності та нерівності будуть у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях.
Загалом, зміни клімату, ймовірно, призведуть до змін у режимі річних опадів, підвищення температури повітря влітку та збільшення посух на півдні та сході України.
Згідно із одним зі сценаріїв, до кінця століття, на Півдні буде понад 100 тропічних ночей і до 135 літніх днів на рік, — наголошують у відомстві.
Очікується, що щороку кількість опадів збільшуватиметься та ставатиме нерівномірною — взимку їх стане більше, а влітку — менше.
Аномальна спека, грози, сильні опади, дощові та річкові повені, посухи, град, шквали, торнадо, сильні снігопади, дощі, що утворюють ожеледицю, налипання мокрого снігу — їх частота та інтенсивність лише зростатимуть, — наголошують у відомстві.
Через зміни клімату:
- істотно коливатимуться врожаї для всіх сільгоспкультур;
- тривалі посухи призведуть до погіршення здоров’я лісу, збільшення рівня загибелі дерев та лісових пожеж;
- відбудеться значне скорочення площ, придатних для вирощування ялини, бука, сосни та дуба.
Для України важливо вже зараз розпочати впроваджувати дієві адаптаційні заходи. Адже це може значно зменшити наслідки зміни клімату, — наголошують у відомстві.