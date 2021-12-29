В Украине ожидаются значительные изменения климата

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Изменения климата в Украине в течение этого столетия будут происходить неравномерно — их последствия в некоторых областях будут сильнее.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка, проведенного по инициативе Минэкологии, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам исследования, больше всего от изменений климата пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.

Кроме того, из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства наибольшие потери, рост бедности и неравенства будут в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях.

В целом изменения климата, вероятно, приведут к изменениям в режиме годовых осадков, повышению температуры воздуха летом и увеличению засух на юге и востоке Украины.

Согласно одному из сценариев, к концу века, на Юге будет более 100 тропических ночей и до 135 летних дней в году, — отмечают в ведомстве.

Ожидается, что ежегодно количество осадков будет увеличиваться и будет неравномерным — зимой их станет больше, а летом — меньше.

Аномальная жара, грозы, сильные осадки, дождевые и речные наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу, налипание мокрого снега — их частота и интенсивность будут только расти, — отмечают в ведомстве.

Из-за изменения климата:

будут существенно колебаться урожаи для всех сельхозкультур;

длительные засухи приведут к ухудшению здоровья леса, увеличению уровня гибели деревьев и лесным пожарам;

произойдет значительное сокращение площадей, пригодных для выращивания ели, бука, сосны и дуба.