Бустерная доза может не спасти от «Омикрона

Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n165068-busternaya-doza-mojet-ne-spasti-ot-omikrona.html

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Штамм «Омикрон» может быть более опасным, чем кажется. Британское агентство по охране здоровья опубликовало отчет, в котором вычислило, как меняется защита от третьей дозы с течением времени.

По данным ученых, уже к десятой неделе она снижается до 35−45%, хотя изначально составляет около 70%. Об этом сообщает пресс-служба UK Health Security Agency.

Исследователи проанализировали случаи заболевания ковидом, вызванные «Омикрон"-штаммом, среди привитых третьей дозой препарата. Всего в анализ вошли 68 тыс. 489 случаев заболевания. Информацию об участниках исследователи получили из национальных медицинских баз. В работе изучались люди, которых привили двумя дозами препаратов AstraZeneca и Pfizer, а затем привили третьей дозой мРНК-вакцины (Pfizer или Moderna).

Люди, вакцинированные AstraZeneca, были защищены от ковида на 60% спустя 2−4 недели после инъекции, а через десять недель эффективность вакцинации упала до 35% (доза Pfizer) и до 45% (доза Moderna).

Привитые двумя дозами Pfizer после дополнительной дозы были защищены от заражения коронавирусом на 70% через 2−4 недели, но спустя 10 недель защита падала до 45%. При этом эффективность третьей дозы препарата Moderna у привитых вакциной Pfizer оставалась на уровне 70% к девятой неделе.

Вероятность госпитализации у зараженных «Омикроном» ниже, чем у больных «Дельтой». По данным ученых, она снижается на 50−70%.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» можно определить по кожному симптому — исследователи проекта ZOE Covid Symptom (приложения, которое отслеживает симптомы коронавируса) поделились результатами своей новой работы.