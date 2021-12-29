Бустерна доза може не врятувати від «Омікрону

https://racurs.ua/ua/n165068-busterna-doza-moje-ne-vryatuvaty-vid-omikronu.html

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Штам «Омікрон» може бути небезпечнішим, ніж здається. Британське агентство з охорони здоров’я опублікувало звіт, в якому вирахувало, як змінюється захист від третьої дози з плином часу.

За даними вчених, вже до десятого тижня він знижується до 35−45%, хоча спочатку становить близько 70%. Про це повідомляє прес-служба UK Health Security Agency.

Дослідники проаналізували випадки захворювання на ковід, спричинені «Омікрон"-штамом, серед щеплених третьою дозою препарату. Усього в аналіз увійшли 68 тис. 489 випадків захворювання. Інформацію про учасників дослідники отримали з національних медичних баз. У роботі вивчалися люди, яких прищепили двома дозами препаратів AstraZeneca і Pfizer, а потім прищепили третьою дозою мРНК-вакцини (Pfizer або Moderna).

Люди, вакциновані AstraZeneca, були захищені від ковіду на 60% через 2−4 тижні після ін'єкції, а через десять тижнів ефективність вакцинації впала до 35% (доза Pfizer) і до 45% (доза Moderna).

Щеплені двома дозами Pfizer після додаткової дози були захищені від зараження коронавірусом на 70% через 2−4 тижні, але через 10 тижнів захист падав до 45%. Водночас ефективність третьої дози препарату Moderna у щеплених вакциною Pfizer залишалася на рівні 70% до дев’ятого тижня.

Імовірність госпіталізації у заражених «Омікроном» нижча, ніж у хворих на «Дельту». За даними вчених, вона знижується на 50−70%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» можна визначити за шкірним симптомом — дослідники проекту ZOE Covid Symptom (додатки, яке відстежує симптоми коронавірусу) поділилися результатами своєї нової роботи.