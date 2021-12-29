У кого сервер, тот и папа - ветеран УГО о влиянии Госохраны на ЦИК

https://racurs.ua/n165067-u-kogo-server-tot-i-papa-veteran-ugo-o-vliyanii-gosohrany-na-cik.html

Ракурс

Силовые структуры, такие как Министерство внутренних дел (МВД), Служба безопасности Украины (СБУ) или Управление государственной охраны (УГО), способны существенно влиять на развитие событий в стране, а также проведение выборов.

Помещение ЦИК является одной из частей комендатуры Управления госохраны, режимным объектом. Как говорил первый заместитель начальника УГО, у кого сервер, тот и «папа», — рассказал «Ракурсу» полковник Владислав Кошмяков — участник АТО.

Кошмяков был первым из руководителей спецподразделений, прибывших для защиты территориальной целостности Украины в Донецкую область. Он ветеран военной службы, кавалер орденов «За мужество», один из руководителей Управления государственной охраны Украины времен президента Петра Порошенко.

Кошмяков прокомментировал, в частности, информацию о том, что сотрудники УГО в 2014 году заняли «святую святых избирательного процесса» — серверную Центральной избирательной комиссии, произошедшую уже после бегства Януковича.

- Глава ЦИК является охраняемым лицом. Под него, как и под президента, создается целая штатная структура. Сами помещения ЦИК являются одной из частей комендатуры УГО, режимным объектом. И как говорил первый заместитель начальника УГО, у кого сервер, тот и «папа», — рассказал полковник.

По его мнению, УГО имеет определенные «специфические» возможности, но ответить на вопрос об их использовании на выборах «может только руководство УГО, с учетом того, кому и на каких выборах оно могло давать преступный, а может, не преступный приказ».

Победу Владимира Зеленского в 2019 году при условии контроля Порошенко аппарата УГО Кошмяков объяснил тем, что «так называемые генералы были уверены, что квартиры и оружие они будут выдавать ближайшие десять лет», но помешал огромный разрыв в процентах между кандидатами.