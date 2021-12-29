У кого сервер, той і “тато” - ветеран УДО про вплив Держохорони на вибори

https://racurs.ua/ua/n165067-u-kogo-server-toy-i-tato-veteran-udo-pro-vplyv-derjohorony-na-cvk.html

Ракурс

Силові структури, такі як Міністерство внутрішніх справ (МВС), Служба безпеки України (СБУ) чи Управління державної охорони (УДО), здатні істотно впливати на розвиток подій у країні, а також вибори.

Приміщення ЦВК є однією з частин комендатури Управління держохорони, режимним об'єктом. Як казав перший заступник начальника УДО, у кого сервер, той «тато», — розповів «Ракурсу» полковник Владислав Кошмяков — учасник АТО.

Кошмяков був першим із керівників спецпідрозділів, які прибули для захисту територіальної цілісності України до Донецької області. Він ветеран військової служби, кавалер орденів «За мужність», один із керівників Управління державної охорони України часів президента Петра Порошенка.

Кошмяков прокоментував, зокрема, інформацію про те, що співробітники УДО у 2014 році зайняли «святу святих виборчого процесу» — серверну Центральної виборчої комісії, що сталося вже після втечі Януковича.

- Голова ЦВК є особою, що охороняється. Під нього, як і під президента, створюється ціла штатна структура. Самі приміщення ЦВК є однією з частин комендатури УГО, режимним об'єктом. І як казав перший заступник начальника УДО, у кого сервер, той тато, — розповів полковник.

На його думку, УДО має певні «специфічні» можливості, але відповісти на пиатння про їх використання на виборах «може тільки керівництво УДО, з урахуванням того, кому і на яких виборах воно могло давати злочинний, а може, не злочинний наказ».

Перемогу Володимира Зеленського у 2019 році за умови контролю Порошенком апарату УДО Кошмяков пояснив тим, що «так звані генерали були впевнені, що квартири та зброю вони видаватимуть найближчі десять років», але на заваді став величезний розрив у відсотках між кандидатами.