Росія хоче зобов’язати Netflix транслювати пропагандистські телеканали

Netflix хочуть зобов’язати транслювати 20 російських телеканалів, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n165066-rosiya-hoche-zobov-yazaty-netflix-transluvaty-propagandystski-telekanaly.html

Ракурс

Netflix, популярний у світі стрімінговий сервіс, у Росії хочуть зобов’язати транслювати 20 федеральних телеканалів.

Це передбачають вимоги російського законодавства стосовно компаній з реєстру аудіовізуальних сервісів, до якого Netflix внесли вчора, 28 грудня, повідомляє агентство ТАСС.

У березні 2022 року набуде чинності відповідна норма російського закону «Про інформацію».

Серед переліку цих телеканалів, зокрема, російські пропагандистські ЗМІ «Звезда», «Россия-24», «Россия-1», НТВ та пов’язаний з Російською православною церквою телеканал «Спас».

У російській асоціації «Інтернет-відео», реагуючи на цю новину, вже закликали поширити відповідні вимоги також і на інші західні стрімінгові сервіси, такі як Apple TV+, Google Play та популярний дистриб’ютор аніме-контенту Crunchyroll.

Джерело: ТАСС