Россия хочет обязать Netflix транслировать пропагандистские телеканалы

Россия хочет обязать Netflix транслировать пропагандистские телеканалыhttps://racurs.ua/n165066-rossiya-hochet-obyazat-netflix-translirovat-propagandistskie-telekanaly.htmlРакурс
Netflix, популярный в мире стриминговый сервис, в России хотят обязать транслировать 20 федеральных телеканалов.
Это предусматривают требования российского законодательства относительно компаний по реестру аудиовизуальных сервисов, в который Netflix внесли вчера, 28 декабря, сообщает агентство ТАСС.
В марте 2022 года вступит в силу соответствующая норма российского закона «Об информации».
Среди этих телеканалов, в частности, российские пропагандистские СМИ «Звезда», «Россия-24», «Россия-1», НТВ и связанный с Русской православной церковью телеканал «Спас».
В российской ассоциации «Интернет-видео», реагируя на эту новость, уже призывали распространить соответствующие требования также на другие западные стриминговые сервисы, такие как Apple TV+, Google Play и популярный дистрибьютор аниме-контента Crunchyroll.
Источник: ТАСС