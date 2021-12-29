Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Netflix хотят обязать транслировать 20 российских телеканалов, фото: Delfi

Россия хочет обязать Netflix транслировать пропагандистские телеканалы

29 дек 2021, 14:24
999

Netflix, популярный в мире стриминговый сервис, в России хотят обязать транслировать 20 федеральных телеканалов.

Это предусматривают требования российского законодательства относительно компаний по реестру аудиовизуальных сервисов, в который Netflix внесли вчера, 28 декабря, сообщает агентство ТАСС.

В марте 2022 года вступит в силу соответствующая норма российского закона «Об информации».

Среди этих телеканалов, в частности, российские пропагандистские СМИ «Звезда», «Россия-24», «Россия-1», НТВ и связанный с Русской православной церковью телеканал «Спас».


В российской ассоциации «Интернет-видео», реагируя на эту новость, уже призывали распространить соответствующие требования также на другие западные стриминговые сервисы, такие как Apple TV+, Google Play и популярный дистрибьютор аниме-контента Crunchyroll.

Источник: ТАСС


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров