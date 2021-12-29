Россия хочет обязать Netflix транслировать пропагандистские телеканалы

Netflix хотят обязать транслировать 20 российских телеканалов, фото: Delfi

https://racurs.ua/n165066-rossiya-hochet-obyazat-netflix-translirovat-propagandistskie-telekanaly.html

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Netflix, популярный в мире стриминговый сервис, в России хотят обязать транслировать 20 федеральных телеканалов.

Это предусматривают требования российского законодательства относительно компаний по реестру аудиовизуальных сервисов, в который Netflix внесли вчера, 28 декабря, сообщает агентство ТАСС.

В марте 2022 года вступит в силу соответствующая норма российского закона «Об информации».

Среди этих телеканалов, в частности, российские пропагандистские СМИ «Звезда», «Россия-24», «Россия-1», НТВ и связанный с Русской православной церковью телеканал «Спас».

В российской ассоциации «Интернет-видео», реагируя на эту новость, уже призывали распространить соответствующие требования также на другие западные стриминговые сервисы, такие как Apple TV+, Google Play и популярный дистрибьютор аниме-контента Crunchyroll.

Источник: ТАСС