В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165831-tysyachu-zelenskogo-hochut-poshyryty-na-shkolyariv-detali.html

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Українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, за програмою «єПідтримка» на спеціальну оформлену картку виплачується 1 тис. грн. Ці кошти можна потратити на придбання квитків у кіно театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортивну сферу.

Найближчим часом на засіданні Кабміну буде ухвалене рішення щодо можливості використання коштів за цією програмою вакцинованими особами, старшими за 60 років. Про це повідомляє пре-служба Офісу президента за результатами селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Крім того, Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми «Єпідтримка» на дітей віком 14−18 років.

Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту, — зазначається в повідомленні.



Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12--14 років.

Зазначається, що вакцинацією в Україні охоплені вже 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози, а майже 100 тис. — бустерну дозу.