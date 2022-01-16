Українці витратили вже понад 1,3 млрд грн в межах програми «єПідтримка», фото: «Мінфін»

https://racurs.ua/ua/n165781-tysyacha-zelenskogo-kudy-ukrayinci-naychastishe-ukrayinci-vkladaut-koshty.html

Ракурс

В межах програми «єПідтримка» українці витратили вже понад 1,3 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 16 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки, — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, станом на вчорашній день, 15 січня, вже 8,2 млн українців відкрили картки в банках, а 7 млн — подали заявки в «Дії» на отримання 1 тис. грн виплати за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Державна програма «єПідтримка», яка передбачає виплату 1 тис. грн за вакцинацію від коронавірусу, запрацювала в Україні з 19 грудня. Анонсована вона була президентом України Володимиром Зеленським 15 листопада.

Відповідні кошти надходять на спеціально оформлену банківську картку, їх потрібно витратити за чотири місяці.

Кошти можна спрямувати на придбання квитків у кіно театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортивну сферу. У другій половині січня до цього переліку також додасться можливість для українців, старших 60 років, витратити кошти на придбання ліків.

Нагадаємо, невдовзі після початку виплат «тисячі Зеленського», «підприємливі» українці почали її «монетизувати», продаючи виплату за вакцинацію за готівку за суми від 200 до 600 грн.