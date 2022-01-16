Посол України в Німеччині Андрій Мельник, фото: «Еспресо»

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник особисто звернувся до міністра закордонних справ цієї країни Анналени Бербок із закликом схвалити постачання зброї в Україну на тлі загрози російського вторгнення.

Відповідна заява Мельника пролунала напередодні візиту Бербок до Києва, який має розпочатися 17 січня, повідомляє на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мельник також наголосив, що небажання чи навіть відмова від постачання зброї з боку Бербок та всього нового уряду Німеччини «дуже розчаровує та засмучує", наголошує видання.

Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто є справжнім другом, — цитує посла видання.

Також зазначається, що Мельник заявив, що українцям відомо, що коаліційна угода нової німецької влади передбачає обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати її у «кризові регіони».

Але цей політичний документ — не Біблія. І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни в центрі Європи, найстрашнішою з 1945 року, — наголосив посол.

Мельник зазначив, що у німецькому кримінальному праві існує такий злочин, як «ненадання допомоги».

Той самий основний принцип діє і в міждержавних відносинах, — наголосив він. — Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністра закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung