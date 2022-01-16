Виверження підводного вулкана викликало зміни атмосферного тиску по всій Землі

В Тихому океані сталося підводне виверження вулкана, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n165779-vyverjennya-pidvodnogo-vulkana-vyklykalo-zminy-atmosfernogo-tysku-po-vsiy-zemli.html

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Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, яке 14 січня розпочалося в Королівстві Тонга (острівній державі в південно-західній частині Тихого океану), призвело до раптових змін атмосферного тиску та звукових ударів по всьому світу.

Так, базована у Швейцарії Всесвітня метеорологічна організація на своїй сторінці у Твіттері в ніч на сьогодні, 16 січня, повідомила, що «хвиля тиску, викликана виверженням вулкана на Тонга, щойно пройшла по Європі».

Барометр у Швейцарії виміряв амплітуду 2,5 гПа, — зазначається в повідомленні організації. — Ці факти нагадують про те, що ми всі поділяємо одну атмосферу по всій земній кулі.

Швейцарія розташована приблизно за 17 тис. кілометрів від островів Тонга.

Ще раніше, через вісім з половиною годин після виверження, Національна метеорологічна служба США повідомила про фіксування змін атмосферного тиску та гуркоту на Алясці, яка розташована за 9 тис. км від Тонга.

Також про фіксування змін атмосферного тиску повідомили у метеорологічній службі Тайваню.

Окрім змін атмосферного тиску, виверження цього вулкана також спровокувало цунамі. Зокрема, в Перу, розташованому за 10 тис. км від Тонга, цунамі забрало життя двох жінок. Про це у своєму Твіттері повідомила перуанська поліція. Тіла жінок виявили на пляжі, який був визнаним непридатним для купання.

До цього берегова поліція та рятувальники врятували 23 людей.

За даними Американського центру попередження цунамі в Тихоокеанському регіоні, цунамі, яке спостерігалося в Перу, було висотою до 80 см.

Через загрозу цунамі оголосили евакуацію для понад 200 тис. мешканців прибережних регіонів Японії. Також про загрозу цунамі попереджали жителів США, але згодом влада скасувала це попередження.