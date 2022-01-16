В Тихом океане произошло подводное извержение вулкана, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n165779-izverjenie-vulkana-v-tonga-vyzvalo-izmeneniya-atmosfernogo-davleniya-po-vsey-zemle.html

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Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, начавшееся 14 января в Королевстве Тонга (островном государстве в юго-западной части Тихого океана), привело к внезапным изменениям атмосферного давления и звуковым ударам по всему миру.

Так, базирующаяся в Швейцарии Всемирная метеорологическая организация на своей странице в Твиттере в ночь на сегодня, 16 января, сообщила, что «волна давления, вызванная извержением вулкана на Тонга, только что прошла по Европе».

Барометр в Швейцарии измерил амплитуду 2,5 ГПа, — говорится в сообщении организации. — Эти факты напоминают о том, что мы все разделяем одну атмосферу по всему земному шару.

Швейцария расположена примерно в 17 тыс. километрах от островов Тонга.

Еще раньше, через восемь с половиной часов после извержения, Национальная метеорологическая служба США сообщила о фиксировании изменений атмосферного давления и грохота на Аляске, расположенной в 9 тыс. км от Тонга.

Также о фиксировании изменений атмосферного давления сообщили в метеорологической службе Тайваня.

Кроме изменений атмосферного давления, извержение вулкана также спровоцировало цунами. В частности, в Перу, расположенном в 10 тыс. км от Тонга, цунами унесло жизни двух женщин. Об этом в своем Твиттере сообщила перуанская полиция. Тела женщин обнаружили на пляже, признанном непригодным для купания.

До этого береговая полиция и спасатели спасли 23 человека.

По данным Американского центра предупреждения цунами в Тихоокеанском регионе, наблюдавшееся в Перу цунами было высотой до 80 см.

Из-за угрозы цунами объявили эвакуацию более 200 тыс. жителей прибрежных регионов Японии. Также об угрозе цунами предупреждали жителей США, но впоследствии власти отменили это предупреждение.