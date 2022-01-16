Владимир Путин, фото: Noi.md

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Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство Bloomberg.

Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины, — заявил Песков в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Отмечается, что Песков в этом интервью также заявил, что Россия якобы «не собирается нападать на Украину», а «обвинения в подготовке провокации в Донбассе являются «ложными».

Кроме того, спикер Путина подчеркнул существование разногласий между Россией и США с НАТО по вопросам так называемых «гарантий безопасности».

Напомним, в США недавно, ссылаясь на данные разведки, заявили, что Россия готовит провокацию в виде нападения группы подготовленных к этому оперативников на российских военных, чтобы обвинить в этом Украину и создать повод для дальнейшего вторжения.

Источник: Bloomberg