Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Путин, фото: Noi.md

В РФ заговорили о размещении наступательного вооружения на территории Украины

16 янв 2022, 13:00
999

Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство Bloomberg.

Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины, — заявил Песков в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Отмечается, что Песков в этом интервью также заявил, что Россия якобы «не собирается нападать на Украину», а «обвинения в подготовке провокации в Донбассе являются «ложными».

Кроме того, спикер Путина подчеркнул существование разногласий между Россией и США с НАТО по вопросам так называемых «гарантий безопасности».


Напомним, в США недавно, ссылаясь на данные разведки, заявили, что Россия готовит провокацию в виде нападения группы подготовленных к этому оперативников на российских военных, чтобы обвинить в этом Украину и создать повод для дальнейшего вторжения.

Источник: Bloomberg


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров