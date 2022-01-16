Правительственные сайты в Украине подверглись масштабной кибератаке, фото: Zillya.ua

https://racurs.ua/n165777-hakerskaya-ataka-na-ukrainu-microsoft-obnarujila-virusy-na-pravitelstvennyh-saytah.html

Ракурс

Специалисты компании Microsoft обнаружили вредоносное программное обеспечение на нескольких украинских правительственных сайтах и сайтах организаций, связанных с правительством.

Установлено, что жертвами вредоносных программ стали сайты, связанные с критическими ответвлениями властей, такими как медицинская служба. Также были сломаны страницы компании, занимающейся разработкой веб-сайтов для правительства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге Microsoft.

Какая именно IT-компания пострадала от атаки, не уточняется.

Вредоносная программа замаскирована под ransomware (вирус-шантажист — ред.), но если злоумышленник активирует ее, зараженная компьютерная система будет выведена из строя, — отмечается в сообщении.

В компании не исключают, что этой вредоносной программой заражены и другие организации, так что количество пострадавших может увеличиться. В то же время в Microsft отметили, что уже добавили защиту от этой вредоносной программы в свое программное обеспечение Microsoft 365 Defender Endpoint Detection (EDR) и Anti-virus (AV).

Впервые мы обнаружили эту вредоносную программу 13 января 2022 года, — отмечают в Microsoft.

В компании отмечают, что не обнаружено признаков того, что при совершении этой атаки хакеры использовали какие-либо уязвимости в продуктах и службах Microsoft.

В настоящее время мы не обнаружили заметного совпадения между уникальными характеристиками стоящей за этими атаками групп и группами, которые мы традиционно отслеживали, но продолжаем анализировать эту активность, — отмечается в сообщении.

Напомним, в СНБО Украины считают, что с этой хакерской атакой могут быть связаны белорусские спецслужбы.