РФ готовит фейковую атаку на своих военных для оправдания нападения на Украину

СМИ стали известны планы России по дальнейшей агрессии против Украины, фото: GuildHall

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Россия подготовила группу оперативников для совершения провокации на востоке Украины в виде нападения под «ложным флагом» на российских военных, чтобы обвинить в этом Украину и создать повод для дальнейшего вторжения.

Об этом во время брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки, подтвердив таким образом ранее распространенную CNN со ссылкой на собственные источники аналогичную информацию, сообщает «Громадське радіо».

У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под «ложным флагом» на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе с взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях, — отметила Псаки.

Кроме того, по ее словам, у США есть информация о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об «украинских провокациях» в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение — соответствующая активность с ноября выросла на 200% и достигла 3,5 тыс. постов и сообщений в день.

С аналогичным заявлением также выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Минобороны США располагает достоверной информацией о том, что Россия «подготовила группу боевиков» для проведения «операции, которая будет выглядеть как нападение на них или на русскоязычное население Украины», чтобы создать повод для потенциального вторжения.

Эти утверждения перекликаются с недавним заявлением Минобороны Украины, в котором говорится, что российские спецслужбы готовят провокации против российских войск, чтобы обвинить в этом Украину, а также намеками, прозвучавшими во время брифинга советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана вчера, 13 января.

Источник: CNN, «Громадське радіо»