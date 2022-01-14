Белый дом назвал дату публикации данных разведки о планах РФ против Украины

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Белый дом назвал дату публикации информации американской разведки о намерениях страны-агрессора России против Украины. Об этом во время брифинга 14 января заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они (Москва — ред.) готовят его снова. Администрация будет иметь дополнительные детали по поводу того, что мы видим в плане создания повода, которыми мы поделимся в течение следующих 24 часов, — указал Салливан.

По его словам, речь может идти о фабрикации Кремлем оснований с целью обвинения Киева в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке Украины».

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен 13 января заявил, что демократические страны должны решительно защищать Украину перед российскими угрозами, поскольку от развязки этого кризиса зависит будущее международной безопасности.

Этот вопрос гораздо шире, не только об Украине. Сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности: что какая-то страна не может просто взять и изменить силой границы другой, не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы; что какое-то государство не может претендовать на собственную «сферу влияния» — это пережиток прошлого столетия — и решать за своих соседей. Если оставлять такие действия безнаказанными — это взорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать схожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам, — сказал госсекретарь США в интервью на канале MSNBS.

Блинкен также отметил, что о введении жестких санкций против РФ в случае нового вторжения в Украину Москву предупредили G7, ЕС и страны-члены НАТО.

Вместе мы можем применить очень значительные санкции — финансовые, экономические и другие, чего мы не делали раньше. Также мы рассматриваем еще большую поддержку укрепления обороноспособности Украины и членов НАТО, — отметил американский чиновник.

Кроме того, влиятельное издание Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Вашингтон сейчас оказывает давление на европейских союзников, чтобы они договорились о возможных санкциях против России, опасаясь медленного прогресса европейцев на фоне потенциального вторжения РФ в Украину. Салливан признал, что США и Европа могут не прийти к полному согласию относительно того, какие санкции вступят в силу, если президент страны-оккупанта Владимир Путин нападет на Украину. По данным источников, есть надежда, что санкционный пакет может быть финализирован 24 января.

Напомним, с октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ первыми сообщили, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, для этого привлекут около 175 тыс. солдат РФ. По словам президента США Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы этого не допустить. В то же время, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киев не видит прямой угрозы вторжения России.

The New York Times 11 января сообщила, что Путин решил передвинуть дату возможного вторжения в Украину на февраль.