Білий дім назвав дату публікації даних розвідки про наміри РФ в Україні

https://racurs.ua/ua/n165704-bilyy-dim-nazvav-datu-publikaciyi-danyh-rozvidky-pro-namiry-rf-v-ukrayini.html

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Білий дім назвав дату публікації інформації американської розвідки про наміри країни-агресора Росії проти України. Про це під час брифінгу 14 січня заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (Москва — ред.) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося впродовж наступних 24 годин, — вказав Салліван.

З його слів, може йтися про фабрикацію Кремлем підстав з метою звинувачення Києва у «підготовці неминучої атаки на російські сили на сході України».

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен 13 січня заявив, що демократичні країни повинні рішуче захищати Україну перед російськими погрозами, оскільки від розв’язки цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.

Це значно ширше питання, ніж про Україну. Зараз під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки: що якась країна не може просто взяти і змінити силою кордони іншої, не може диктувати сусіднім державам і їхнім народам, яку політику їм провадити і з ким вступати в альянси; що якась держава не може претендувати на власну «сферу впливу» — це пережиток минулого сторіччя — і вирішувати за своїх сусідів. Якщо залишати такі дії безкарними — це підірве усю міжнародну систему, інші країни почують цей сигнал і почнуть діяти схожим чином. Це шлях до напруги, конфліктів і воєн, — сказав держсекретар США в інтерв’ю на каналі MSNBS.

Блінкен також наголосив, що про запровадження жорстких санкцій проти РФ у разі нового вторгнення в Україну Москву попередили G7, ЄС і країни-члени НАТО.

Разом ми можемо застосувати дуже значні санкції — фінансові, економічні та інші, таке, чого ми не робили раніше. Також ми розглядаємо ще більшу підтримку зміцнення обороноздатності України, як і членів НАТО, — зазначив американський чиновник.

Окрім цього, впливове видання Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Вашингтон зараз чинить тиск на європейських союзників, щоб вони домовилися про можливі санкції проти Росії, побоюючись повільного прогресу європейців на тлі потенційного вторгнення РФ в Україну. Салліван визнав, що США та Європа можуть не дійти повної згоди щодо того, які санкції мають набути чинності, якщо президент країни-окупанта Володимир Путін нападе на Україну. За даними джерел, є сподівання, що санкційний пакет може бути фіналізований 24 січня.

Нагадаємо, з жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ першими повідомили, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тис. солдат РФ. За словами президента США Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб цього не допустити. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Київ не бачить прямої загрози вторгнення Росії.

The New York Times 11 січня повідомила, що Путін вирішив пересунути дату можливого вторгнення в Україну на лютий.