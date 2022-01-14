Горбачов отримав позов через штурм військами СРСР телевежі у Вільнюсі. Фото: РИА Новости

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Михайло Горбачов, перший президент СРСР, отримав позов від родичів чотирьох людей, які загинули під час січневих подій 1991 року у Вільнюсі.

Цивільний позов передано до Вільнюського окружного суду у четвер, 13 січня. Про це пише DW.

Заявники звинувачують Горбачова в тому, що він, будучи верховним головнокомандувачем збройних сил СРСР, не зміг перешкодити міжнародному злочину проти литовців.

З моменту штурму телевежі у Вільнюсі минуло 30 років. Верховна рада Литви 11 березня 1990 року оголосила про відновлення незалежності республіки.

У січні 1991 року в Литві розпочалися акції протесту, туди перекинули бійців радянських спецпідрозділів.

У ніч проти 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала до центру Вільнюса. Під час штурму телецентру загинуло 14 людей, понад 600 отримали поранення.

Керівники СРСР на чолі з Михайлом Горбачовим не взяли на себе відповідальність за події ночі з 12 на 13 січня та заявили, що не віддавали жодних наказів.

За статтями про злочини проти людяності та військові злочини пізніше засудили 67 колишніх радянських солдатів та офіцерів.

Серед них у 2019 році — 94-річний екс-міністр оборони СРСР Дмитро Язов. Більшість фігурантів засудили заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.

Джерело: DW