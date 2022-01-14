Разумков поїде з туром Україною

https://racurs.ua/ua/n165702-razumkov-poyide-z-turom-ukrayinou.html

Ракурс

Дмитро Разумков анонсував тур Україною. Екс-спікер розіслав запрошення своїм прихильникам, у яких йдеться про можливі зустрічі в регіонах.

«Бабель» повідомляє, що 13 січня однодумці екс-спікера отримали від нього листа з анонсом великого тура Разумкова країною. Його прихильникам пропонують заповнити анкету, розповісти про головні проблеми їхніх регіонів і поділитись ідеями щодо їх вирішення.

З авторами найкращих ідей зв‘яжуться помічники Разумкова і обговорять подальшу співпрацю.

Видання опубілкувало й зразок анкети.

3 грудня 2021 року колишній спікер парламенту анонсував створення своєї команди («Команди Разумкова») і запропонував усім охочим зареєструватися на сайті. За кілька днів із потенційними членами «команди» зв‘язалися — їх попередили, що подальша інформація буде після свят.

Наприкінці листопада 2021 року Разумков заявив, що планує брати участь у наступних президентських та парламентських виборах.

У жовтні Рада відкликала його з посади голови парламенту. Разумков із травня до листопада 2019 року очолював політичну партію «Слуга народу», був першим номером у списку партії на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.

5 листопада Разумков оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання «Розумна політика», до якого увійдуть 25 народних депутатів. За словами політика, «це люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента» під час голосування за його відставку з посади спікера.

8 листопада Разумков оприлюднив повний список свого міжфракційного об'єднання, до якого увійшли 25 нардепів.

Після відставки соціологічні опитування показали Разумкову президентський рейтинг на рівні 5−8%. Його називають потенційним суперником Зеленського на наступних виборах президента.