Разумков поедет с туром по Украине

https://racurs.ua/n165702-razumkov-poedet-s-turom-po-ukraine.html

Ракурс

Дмитрий Разумков анонсировал тур по Украине. Экс-спикер разослал приглашения своим сторонникам, в которых речь идет о возможных встречах в регионах.

«Бабель» сообщает, что 13 января единомышленники экс-спикера получили от него письмо с анонсом большого тура Разумкова по стране. Его сторонникам предлагают заполнить анкету, рассказать о главных проблемах их регионов и поделиться идеями по их решению.

С авторами самых лучших идей свяжутся помощники Разумкова и обсудят дальнейшее сотрудничество.

Издание опубликовало и образец анкеты.

3 декабря 2021 года бывший спикер парламента анонсировал создание своей команды («Команда Разумкова») и предложил всем желающим зарегистрироваться на сайте. Через несколько дней с потенциальными членами «команды» связались — их предупредили, что последующая информация будет после праздников.

В конце ноября 2021 года Разумков заявил, что планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах.

В октябре Рада отозвала его с должности главы парламента. Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», был первым номером в списке партии на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Пост спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

5 ноября Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «Разумная политика», в которое вошли 25 народных депутатов. По словам политика, «это люди, которые соблюдают принципы, которых трудно было сломать и Офису президента» во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список своего межфракционного объединения, в который вошли 25 нардепов.

После отставки социологические опросы показали Разумкову президентский рейтинг на уровне 5−8%. Его называют потенциальным соперником Зеленского на следующих выборах президента.