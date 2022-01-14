Горбачев получил иск из-за штурма войсками СССР телебашни в Вильнюсе

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Ракурс

Михаил Горбачев, первый президент СССР, получил иск от родственников четырех человек, погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе.

Гражданский иск передан в Вильнюсский окружной суд в четверг, 13 января. Об этом пишет DW.

Заявители обвиняют Горбачева в том, что он, будучи верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, не смог воспрепятствовать международному преступлению против литовцев.

С момента штурма телебашни в Вильнюсе прошло 30 лет. Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики.

В январе 1991 года в Литве начались акции протеста, туда были переброшены бойцы советских спецподразделений.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. При штурме телецентра погибли 14 человек, свыше 600 получили ранения.

Руководители СССР во главе с Михаилом Горбачевым не взяли на себя ответственность за события ночи с 12 на 13 января и заявили, что не отдавали никаких приказов.

По статьям о преступлениях против человечности и военных преступлениях позднее были осуждены 67 бывших советских солдат и офицеров.

Среди них в 2019 году — 94-летний на тот момент экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Большинство фигурантов было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

Источник: DW