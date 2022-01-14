В мире началось массовое вымирание

https://racurs.ua/n165744-shestoe-massovoe-vymiranie-nabiraet-oboroty-v-nashi-dni-uchenye.html

Ракурс

Ученые нашли доказательства того, что на Земле начинается шестое массовое вымирание — масштабное явление сокращения биоразнообразия

История жизни на Земле в пять раз отмечалась событиями массового исчезновения биоразнообразия, вызванного экстремальными природными явлениями.

Сегодня многие эксперты предупреждают, что идет кризис шестого массового вымирания, на этот раз полностью вызванный деятельностью человека, сообщает издание Phys.org со ссылкой на статью международной группы ученых, опубликованную в Biological Reviews.

Экстраполируя оценки, полученные по наземным улиткам и слизням, ученые подсчитали, что с 1500 года Земля могла потерять от 7,5 до 13% из 2 млн известных видов — ошеломляющие от 150 до 260 тыс. видов.

Включение данных о беспозвоночных явилось ключевым моментом в подтверждении того, что мы действительно являемся свидетелями начала шестого массового вымирания в истории Земли, — подчеркивают исследователи.

Однако ситуация не везде одинакова. Хотя морские виды сталкиваются со значительными угрозами, нет доказательств того, что кризис влияет на океаны так же, как на сушу. Так, на суше островные виды, в том числе на Гавайских островах, страдают гораздо больше, чем континентальные виды. И скорость вымирания растений, похоже, ниже, чем у наземных животных.

Резко увеличенные темпы вымирания видов и сокращение численности многих популяций животных и растений хорошо задокументированы, но некоторые отрицают, что эти явления являются массовым вымиранием, — подчеркивают исследователи.



Напомним, ранее ученые установили, что современные процессы в океанах схожи с тем, что спровоцировали одно из самых больших вымираний в истории Земли, которое произошло 420 млн лет назад — в конце Силурийского периода.

Источник: Phys.org