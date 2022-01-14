У світі розпочалося масове вимирання

https://racurs.ua/ua/n165744-shoste-masove-vymyrannya-nabyraie-obertiv-u-nashi-dni-ucheni-znayshly-dokazy.html

Ракурс

Історія життя на Землі п’ять разів відзначалася подіями масового зникнення біорізноманіття, спричиненого екстремальними природними явищами.

Сьогодні багато експертів попереджають, що триває криза шостого масового вимирання, цього разу повністю спричинена діяльністю людини, повідомляє видання Phys.org з посиланням на статтю міжнародної групи вчених, опубліковану в Biological Reviews.

Екстраполюючи оцінки, отримані щодо наземних равликів і слимаків, учені підрахували, що з 1500 року Земля вже могла втратити від 7,5 до 13% з 2 млн відомих видів — приголомшливі від 150 до 260 тис. видів.

Включення даних про безхребетних стало ключовим моментом у підтвердженні того, що ми справді є свідками початку шостого масового вимирання в історії Землі, — наголошують дослідники.

Однак ситуація не скрізь однакова. Хоча морські види стикаються зі значними загрозами, немає доказів того, що криза впливає на океани так само, як і на сушу. Так, на суші острівні види, зокрема на Гавайських островах, страждають набагато більше, ніж континентальні види. І швидкість вимирання рослин, схоже, є нижчою, ніж у наземних тварин.

Різко збільшені темпи вимирання видів і скорочення чисельності багатьох популяцій тварин і рослин добре задокументовані, але дехто заперечує, що ці явища є масовим вимиранням, — наголошують дослідники.



Нагадаємо, раніше учені встановили, що сучасні процеси в океанах схожі на ті, що спровокували одне з найбільших вимирань в історії Землі, котре сталося 420 млн років тому — наприкінці Силурійського періоду.

Джерело: Phys.org