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Ракурс
Новые ботинки для ВСУ, фото: Юрий Мысягин

Новые ботинки для ВСУ — нардеп показал, что закупят армии (ФОТО)

14 янв 2022, 21:19
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Новые зимние ботинки для украинских военных уже готовы — в этом году Минобороны станет закупать их для Вооруженных сил.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из «Слуги народа», заместитель главы парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

По его словам, новые ботинки имеют следующие отличия от предыдущих моделей:

  • изменен внешний материал обуви — вместо специальной кожи их будут изготовлять из нубука (поскольку кожа не давала нужного для бойцов пароотвода и ботинки недостаточно «дышали»);
  • изменен внешний вид — уменьшена высота (для того, чтобы удобнее было одевать и быстрее шнуровать) и улучшены крючки (теперь при сгибании ноги крючки не будут мешать);
  • усовершенствован носок и задняя часть берцев — они стали крепче, изготовлены из полиуретана и предотвращают повреждения ноги спереди и сзади;
  • изменена подошва — она теперь крепче и меньше скользит, а срез каблука сделали для комфортного перемещения в ботинках на военной технике;
  • заменена стелька — теперь она имеет слой фольги, перфорацию и анатомическую форму для максимально комфортного ношения обуви.

Кстати, разрабатывали эти ботинки не просто так «на глаз», а именно учитывая множественные отзывы и пожелания наших военнослужащих, которые сами их же и тестировали, — добавил Мысягин.

Кто будет производить обновленные ботинки и какой будет их стоимость, Мысягин не сообщил, уточнив, что производство будет расположено в Украине.


Новые ботинки для ВСУ, фото: Юрий Мысягин

Источник: Ракурс


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