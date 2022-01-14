Новые ботинки для ВСУ, фото: Юрий Мысягин

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Ракурс

Новые зимние ботинки для украинских военных уже готовы — в этом году Минобороны станет закупать их для Вооруженных сил.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из «Слуги народа», заместитель главы парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

По его словам, новые ботинки имеют следующие отличия от предыдущих моделей:

изменен внешний материал обуви — вместо специальной кожи их будут изготовлять из нубука (поскольку кожа не давала нужного для бойцов пароотвода и ботинки недостаточно «дышали»);

изменен внешний вид — уменьшена высота (для того, чтобы удобнее было одевать и быстрее шнуровать) и улучшены крючки (теперь при сгибании ноги крючки не будут мешать);

усовершенствован носок и задняя часть берцев — они стали крепче, изготовлены из полиуретана и предотвращают повреждения ноги спереди и сзади;

изменена подошва — она теперь крепче и меньше скользит, а срез каблука сделали для комфортного перемещения в ботинках на военной технике;

заменена стелька — теперь она имеет слой фольги, перфорацию и анатомическую форму для максимально комфортного ношения обуви.

Кстати, разрабатывали эти ботинки не просто так «на глаз», а именно учитывая множественные отзывы и пожелания наших военнослужащих, которые сами их же и тестировали, — добавил Мысягин.

Кто будет производить обновленные ботинки и какой будет их стоимость, Мысягин не сообщил, уточнив, что производство будет расположено в Украине.