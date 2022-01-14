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Ракурс
Во время инцидента, скриншот видео

Стрельбу с балкона отеля устроил киевлянин на Прикарпатье (ВИДЕО)

14 янв 2022, 20:50
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Турист из Киева произвел несколько выстрелов из пистолета с балкона своего номера в гостинице в селе Поляница Ивано-Франковской области (рядом с этим селом расположен горнолыжный курорт Буковель).

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что сообщение об этом инциденте поступило к правоохранителям в 22.59 13 января.

Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет «Форт-17Р», на который мужчина имел разрешение, был изъят, — отмечается в сообщении полиции.

На правонарушителя составлены админпротоколы за:

ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях;

ст. 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину», — отмечают в полиции.

Продолжается проверка, также решается вопрос о лишении мужчины разрешения на хранение и ношение изъятого оружия.


Ранее свидетели этого события сообщили в соцсетях, что в ходе инцидента было произведено несколько десятков выстрелов.

Источник: Ракурс


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