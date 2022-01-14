Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n165742-strilyanynu-z-balkona-gotelu-vlashtuvav-kyyanyn-na-prykarpatti-video.html

Ракурс

Турист із Києва здійснив кілька пострілів з пістолета з балкона свого номера в готелі у селі Поляниця Івано-Франківської області (поруч із цим селом розташований гірськолижний курорт Буковель).

Постраждалих в результаті цього інциденту немає, повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що повідомлення про цей інцидент надійшло до правоохоронців о 22.59 13 січня.

Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному з готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкона свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет «Форт-17Р», на який чоловік мав дозвіл, вилучили, — зазначається в повідомленні поліції.

На правопорушника складені адмінпротколи за:

ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

ст. 174 (стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці, — зазначають у поліції.

Триває перевірка, також вирішується питання щодо позбавлення чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученої зброї.

Раніше свідки цієї події повідомили у соцмережах, що в ході інциденту було здійснено кілька десятків пострілів.