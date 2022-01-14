Нові черевики для ЗСУ, фото: Юрій Мисягін

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Нові зимові черевики для українських військових вже готові — цього року Міноборони почне закуповувати їх для Збройних сил.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат зі «Слуги народу», заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

За його словами, нові черевики мають такі відмінності від попередніх моделей:

змінено зовнішній матеріал взуття — замість спеціальної шкіри їх виготовлятимуть з нубука (оскільки шкіра не давала потрібного для бійців паровідводу і черевики недостатньо «дихали»);

змінено зовнішній вигляд — зменшено висоту (для того, щоб зручніше було одягати і швидше шнурувати) та покращено гачки (тепер під час згинання ноги гачки не заважатимуть);

удосконалено шкарпетку та задню частину берців — вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та запобігають пошкодженням ноги спереду та ззаду;

змінено підошву — вона тепер міцнішою і менше ковзає, а зріз каблука зробили для комфортного переміщення у черевиках на військовій техніці;

замінено устілку — тепер вона має шар фольги, перфорацію та анатомічну форму для максимально комфортного носіння взуття.

До речі, розробляли ці черевики не просто так «на око», а саме з огляду на численні відгуки та побажання наших військовослужбовців, які самі їх і тестували, — додав Мисягін.

Хто вироблятиме оновлені черевики та якою буде їхня вартість, Мисягін не повідомив, уточнивши лише, що виробництво буде розташоване в Україні.