РФ готує фейкову атаку на своїх військових для виправдання нападу на Україну

ЗМІ стали відомі плани Росії щодо подальшої агресії проти України, фото: GuildHall

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Росія підготувала групу оперативників для здійснення провокації на сході України у вигляді нападу під «хибним прапором» на російських військових, щоб звинуватити в цьому Україну і створити привід для подальшого вторгнення.

Про це під час брифінгу заявила речник Білого дому Джен Псакі, підтвердивши таким чином раніше поширену CNN з посиланням на власні джерела аналогічну інформацію, повідомляє «Громадське радіо».

У нас є інформація, що Росія вже розмістила групи оперативників для проведення операцій під «хибним прапором» на сході України. Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах, — зазначила Псакі.

Крім того, за її словами, у США є інформація про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про «українські провокації» в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення — відповідна активність з листопада зросла на 200% і сягнула 3,5 тис. постів та повідомлень на день.

З аналогічною заявою також виступив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Міноборони США має достовірну інформацію про те, що Росія «підготувала групу бойовиків» для проведення «операції, яка виглядатиме як напад на них або на російськомовне населення України», щоб створити привід для потенційного вторгнення.

Ці твердження перегукуються із нещодавньою заявою Міноборони України, у якій стверджується, що російські спецслужби готують провокації проти російських військ, щоб звинуватити в цьому Україну, а також натяками, які прозвучали під час брифінгу радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана вчора, 13 січня.

Джерело: CNN, «Громадське радіо»