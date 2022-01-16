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Ракурс
Володимир Путін, фото: Noi.md

У Путіна заговорили про розміщення наступального озброєння на території України

16 січ 2022, 13:00
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Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство Bloomberg.

Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України, — заявив Пєсков в інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії.

Зазначається, що Пєсков у цьому інтерв’ю також заявив, що Росія нібито «не збирається нападати на Україну», а «звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є «хибними».

Крім того, речник Путіна наголосив на існуванні розбіжностей між Росією та США з НАТО щодо питань так званих «гарантій безпеки».


Нагадаємо, у США нещодавно, посилаючись на дані розвідки, заявили, що Росія готує провокацію у вигляді нападу групи підготовлених для цього оперативників на російських військових, щоб звинуватити в цьому Україну і створити привід для подальшого вторгнення.

Джерело: Bloomberg


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