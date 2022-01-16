Посол Украины в Германии Андрей Мельник, фото: «Еспресо»

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник лично обратился к министру иностранных дел этой страны Анналене Бербок с призывом одобрить поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения.

Соответствующее заявление Мельника прозвучало накануне визита Бербок в Киев, который должен начаться 17 января, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мельник также подчеркнул, что нежелание или даже отказ от поставок оружия со стороны Бербок и всего нового правительства Германии «очень разочаровывает и огорчает», отмечает издание.

Люди в Украине очень разочарованы. Теперь настал момент истины по поводу того, кто является настоящим другом, — цитирует посла издание.

Также отмечается, что Мельник заявил, что украинцам известно, что коалиционное соглашение новой немецкой власти предусматривает ограничительную политику по экспорту оружия, не позволяющую поставлять его в «кризисные регионы».

Но этот политический документ — не Библия. И сейчас мир стоит перед самой большой опасностью огромной войны в центре Европы, самой страшной с 1945 года, — подчеркнул посол.

Мельник отметил, что в немецком уголовном праве существует такое преступление, как «неоказание помощи».

Тот же основной принцип действует и в межгосударственных отношениях, — подчеркнул он. — Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно оказать помощь Украине и поставить необходимое оборонное вооружение.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung