Украинцы потратили уже более 1,3 млрд грн в рамках программы «єПідтримка», фото: «Минфин»

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Ракурс

В рамках программы «єПідтримка» украинцы потратили уже более 1,3 млрд грн.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сегодня, 16 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты, — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, по состоянию на вчерашний день, 15 января, уже 8,2 млн украинцев открыли карточки в банках, а 7 млн — подали заявки в «Дію» на получение 1 тыс. грн выплаты за прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной болезни COVID- 19.

Государственная программа «єПідтримка», предусматривающая выплату 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса, заработала в Украине с 19 декабря. Анонсирована она была президентом Украины Владимиром Зеленским 15 ноября.

Соответствующие средства поступают на специально оформленную банковскую карту, их нужно потратить за четыре месяца.

Средства можно направить на приобретение билетов в кино театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортивную сферу. Во второй половине января к этому перечню также добавится возможность для украинцев старше 60 лет потратить средства на приобретение лекарств.

Напомним, вскоре после начала выплат «тысячи Зеленского», «предприимчивые» украинцы начали ее «монетизировать», продавая выплату за вакцинацию за наличные деньги за суммы от 200 до 600 грн.