«Руйнівними наслідками» ковіду для вагітних налякали вчені

https://racurs.ua/ua/n165829-ruynivnymy-naslidkamy-kovidu-dlya-vagitnyh-nalyakaly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у вагітних може бути небезпечний як для матері, так і для плоду. Згідно з двома масштабними дослідженнями, зараження COVID-19 під час вагітності може мати «руйнівні наслідки».

Дослідники встановили, що вакцинація може значно зменшити ризик цих наслідків. Про це повідомляє Lancet.

Перше дослідження показало, що жінки, інфіковані коронавірусом під час вагітності, з більшою ймовірністю матимуть несприятливий результат пологів — від передчасних пологів до низької маси тіла дитини при народженні та мертвонародження.

Друге дослідження показало, що жінки, які хворіють на коронавірус до кінця вагітності, вразливі до ускладнень, пов’язаних з пологами. Особливо це стосується нещеплених жінок — 98% вагітних, які надійшли в реанімацію через ускладнення COVID-19, не були вакциновані. Крім цього, всі дитячі смерті сталися під час пологів невакцинованих батьків.

Водночас повна вакцинація від COVID-19 може значно знизити ризик зараження коронавірусом вагітних жінок і їхніх дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває у світі. Вплив щеплення на організм вагітних жінок вивчали вчені. З’ясувалося, що вагітні жінки, які отримали щеплення проти COVID-19, не мали більшого ризику передчасних пологів або народження дітей з недостатньою вагою.

Джерело: Lancet