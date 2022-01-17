«Разрушительными последствиями» ковида для беременных напугали ученые

Беременные. Фото: istock

https://racurs.ua/n165829-razrushitelnymi-posledstviyami-kovida-u-beremennyh-napugali-uchenye.html

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Коронавирус у беременных может быть опасен как для матери, так и для плода. Согласно двум масштабным исследованиям, заражение COVID-19 во время беременности может иметь «разрушительные последствия».

Исследователи установили, что вакцинация может значительно снизить риск этих последствий. Об этом сообщает Lancet.

Первое исследование показало, что женщины, инфицированные коронавирусом во время беременности, с большей вероятностью будут иметь неблагоприятный исход родов — от преждевременных родов до низкой массы тела ребенка при рождении и мертворождения.

Второе исследование показало, что женщины, болеющие коронавирусом к концу беременности, уязвимы к осложнениям, связанным с родами. Особенно это касается непривитых женщин — 98% беременных, поступивших в реанимацию из-за осложнений COVID-19, не были вакцинированы. Помимо этого, все детские смерти произошли во время родов невакцинированных родителей.

В то же время полная вакцинация от COVID-19 может значительно снизить риск заражения коронавирусом беременных женщин и их детей.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Воздействие прививки на организм беременных женщин изучали ученые. Выяснилось, что беременные женщины, получившие прививку против COVID-19, не имели большего риска преждевременных родов или рождения детей с недостаточным весом.

Источник: Lancet