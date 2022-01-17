В Украине идет вакцинация от коронавируса

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Украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, по программе «єПідтримка» на специальную оформленную карту выплачивается 1 тыс. грн. Эти средства можно потратить на приобретение билетов в кино театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортивную сферу.

В ближайшее время на заседании Кабмина будет принято решение о возможности использования средств по этой программе вакцинированными лицами старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы «єПідтримка» на детей 14−18 лет.

В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование, — отмечается в сообщении.



Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12−14 лет.

Отмечается, что вакцинацией в Украине охвачены уже 15 млн украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы, а почти 100 тыс. — бустерную дозу.