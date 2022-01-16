Рекорд. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n165793-406-sopilkariv-vykonaly-kolyadku-na-lvivschyni-i-vstanovyly-rekord-foto.html

Ракурс

На Львівщині встановили новий рекорд. У селі Стрілки Самбірського району у неділю, 16 січня, 406 сопілкарів одночасно виконали колядку «Нова радість стала».

Це — новий рекорд. Про це повідомляє «Суспільне».

Вдень до сільського храму в Стрілках прийшли сотні людей. Понад 400 сопілкарів — від школярів до досвідчених музик зібралися, аби зіграти колядку та встановити Національний рекорд. Сопілкарі вишикувалися у формі восьмикутної зірки, після чого водночас виконали колядку. Рекорд зафіксував представник Книги рекордів України Ігор Дулин.

Це перший рекорд. Зразу така велика кількість 406 — це прекрасно. Це в горах, сопілки, коляда. Я думаю всі відчувають, яка потужна енергетика йде від цього дійства, — заявив Дулин.

Мешканці Стрілківської громади потрапили до Книги рекордів не вперше. Сім років тому жителі села виконали гімн на 237 сопілках та встановили Національний рекорд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рекорд України встановили під час фестивалю борщу. Під час цього заходу представники Книги рекордів України зафіксували рекорд з одночасного приготування представниками 25 регіонів України традиційних українських борщів.

Джерело: Суспільне