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Ракурс
Рекорд. Фото: Суспільне

406 сопілкарів виконали колядку на Львівщині і встановили рекорд (ФОТО)

16 січ 2022, 21:32
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На Львівщині встановили новий рекорд. У селі Стрілки Самбірського району у неділю, 16 січня, 406 сопілкарів одночасно виконали колядку «Нова радість стала».

Це — новий рекорд. Про це повідомляє «Суспільне».

Рекорд. Фото: Суспільне

Вдень до сільського храму в Стрілках прийшли сотні людей. Понад 400 сопілкарів — від школярів до досвідчених музик зібралися, аби зіграти колядку та встановити Національний рекорд. Сопілкарі вишикувалися у формі восьмикутної зірки, після чого водночас виконали колядку. Рекорд зафіксував представник Книги рекордів України Ігор Дулин.

Це перший рекорд. Зразу така велика кількість 406 — це прекрасно. Це в горах, сопілки, коляда. Я думаю всі відчувають, яка потужна енергетика йде від цього дійства, — заявив Дулин.

Мешканці Стрілківської громади потрапили до Книги рекордів не вперше. Сім років тому жителі села виконали гімн на 237 сопілках та встановили Національний рекорд.

Рекорд. Фото: Суспільне

Рекорд. Фото: Суспільне


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рекорд України встановили під час фестивалю борщу. Під час цього заходу представники Книги рекордів України зафіксували рекорд з одночасного приготування представниками 25 регіонів України традиційних українських борщів.

Джерело: Суспільне

Джерело: Ракурс


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