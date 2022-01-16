Рекорд. Фото: Суспільне

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Ракурс

На Львовщине установили новый рекорд. В селе Стрелки Самборского района в воскресенье, 16 января, 406 сопилкарей одновременно исполнили колядку «Новая радость настала».

Это новый рекорд. Об этом сообщает «Суспільне».

Днем в сельский храм в Стрелках пришли сотни людей. Более 400 свирельщиков — от школьников до опытных музыкантов собрались, чтобы сыграть колядку и установить Национальный рекорд. Сопилкари выстроились в форме восьмиугольной звезды, после чего одновременно исполнили колядку. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Украины Игорь Дулин.

Это первый рекорд. Сразу такое большое количество 406 — это прекрасно. Это в горах, сопилки, коляда. Я думаю все чувствуют, какая мощная энергетика идет от этого действа, — заявил Дулин.

Жители Стрелковской общины попали в Книгу рекордов не впервые. Семь лет назад они исполнили гимн на 237 сопилках и установили Национальный рекорд.

Напомним, ранее мы сообщали, что рекорд Украины установили во время фестиваля борща. Во время этого мероприятия представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд по одновременному приготовлению представителями 25 регионов Украины традиционных украинских борщей.

Источник: Суспільне