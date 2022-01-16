https://racurs.ua/n165792-ukraincev-predupredili-o-nepogode-karta.html

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Штормовое предупреждение объявили в Украине. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила, что в ряде областей Украины 17 января ожидаются сильные порывы ветра, что может осложнить работу транспорта, предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Ночью 17 января в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 17−22 м/с (1 уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях скорость ветра будет составлять 25−28 м/с (ІІ уровень опасности, оранжевый).

7 января утром и днем в Киеве и Киевской области порывы ветра 17−22 м/с (I уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.



Такие погодные условия могут усложнить работу коммунальных и энергетических предприятий, общественного транспорта, а также движение на дорогах.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 17 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снег и шквальный ветер. На востоке Украины температура будет достигать −8° мороза.