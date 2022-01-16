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Ракурс

Мороз, снег и шквалы — непогода надвигается на Украину (КАРТА)

16 янв 2022, 15:36
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Погода в Украине 17 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снег и шквальный ветер. На востоке Украины температура будет достигать −8° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Єропе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 17 января будет пасмурной, пойдет интенсивный снег. Ночью температура воздуха упадет до −4°, а днем температура будет достигать −1°.

Погода в Киеве. Карта: GismeteoПогода в Харькове будет морозной, также начнет немного снежить. Градусы опустятся до −7° ночью и подскочат до +1° тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться относительно теплая, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −3° мороза, а днем обещают +6° тепла.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в понедельник будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают −2°. В городе будет идти мощный снегопад, разбушуется шквальный ветер.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 17 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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