https://racurs.ua/n165782-moroz-sneg-i-shkvaly-nepogoda-nadvigaetsya-na-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 17 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снег и шквальный ветер. На востоке Украины температура будет достигать −8° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 17 января будет пасмурной, пойдет интенсивный снег. Ночью температура воздуха упадет до −4°, а днем температура будет достигать −1°.

Погода в Харькове будет морозной, также начнет немного снежить. Градусы опустятся до −7° ночью и подскочат до +1° тепла днем.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться относительно теплая, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −3° мороза, а днем обещают +6° тепла.

Погодные условия в Львове в понедельник будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают −2°. В городе будет идти мощный снегопад, разбушуется шквальный ветер.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Источник: Gismeteo