Опади в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n165782-moroz-snig-ta-shkvaly-negoda-nasuvaietsya-na-ukrayinu-karta.html

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Погода в Україні 17 січня переважатиме похмура та морозна, очікується сніг та шквальний вітер. На сході України температура сягатиме −8° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 17 січня буде похмурою, йтиме інтенсивний сніг. Вночі температура повітря впаде до −4°, а вдень повітря сягатиме −1°.

Погода в Харкові буде морозною, трохи сніжитиме. Градуси опустяться до −7° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься відносно тепла, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −3° морозу, а вдень обіцяють +6° тепла.

Погодні умови у Львові в понеділок будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють −2°. В місті йтиме потужний снігопад, вируватиме шквальний вітер.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.

Джерело: Gismeteo