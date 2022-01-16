https://racurs.ua/ua/n165792-ukrayinciv-poperedyly-pro-negodu-karta.html

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Штормове попередження оголосили в Україні. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила, що у низці областей України 17 січня очікуються сильні пориви вітру, що може ускладнити роботу транспорту, підприємств енергетики та комунального господарства.

Вночі 17 січня у західних і північних областях пориви вітру досягатимуть 17−22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вдень у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях швидкість вітру становитиме 25−28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

7 січня вранці та вдень у Києві та Київській області пориви вітру 17−22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), — йдеться в повідомленні.



Такі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних та енергетичних підприємств, громадського транспорту, а також рух на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 17 січня переважатиме похмура та морозна, очікується сніг та шквальний вітер. На сході України температура сягатиме −8° морозу.