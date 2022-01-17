https://racurs.ua/n165834-novuu-jizn-starinnomu-zamku-na-lvovschine-podarili-tri-semi-foto-video.html

Ракурс

На Львовщине три семьи приобрели замок XVIII века в Стрыйском районе и полностью восстановили старинное здание за восемь лет.

Теперь в замок на экскурсию приглашают всех желающих. Об этом сообщает «Суспільне».

Подгорецкий замок расположен в Стрыйском районе Львовской области. Восстанавливают его три семьи за собственные деньги. Семьи рассказывают, что мебель покупают в европейских антикварных магазинах и на ярмарках.

Известно, что дворец в XVIII веке возвел польский магнат Юзеф Яблоновский. В советские времена там был техникум, школа-интернат, сельский совет, а затем — рыбное хозяйство. Три семьи решили взяться за восстановление дома, чтобы он не разрушался, и провели ремонтные работы. Отныне дворец получил «вторую» жизнь и стал туристической жемчужиной села.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Львовщине установили новый рекорд. В селе Стрелки Самборского района в воскресенье, 16 января, 406 сопилкарей одновременно исполнили колядку «Новая радость настала».

Источник: Суспільне